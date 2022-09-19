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Общество19 сентября 2022 14:37

Более 4 тысяч человек заболели и 27 скончались от коронавируса в Москве 19 сентября

249 человек были госпитализированы в Москве за последние сутки
Сергей КУДРИН
4115 человек заболели и 27 скончались от COVID-19 в Москве 19 сентября

4115 человек заболели и 27 скончались от COVID-19 в Москве 19 сентября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Москве выявили 4 115 новых случаев заболевания коронавирусом, и 27 человек умерли от заболевания. Свежую статистику заражаемости COVID-19 опубликовал Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Вместе с сегодняшними данными, всего за время пандемии в Москве заболели 3 151 178 человек, скончались 45 725. Выздоровели сегодня 4 997 пациентов, госпитализировать пришлось 249 человек. Всего на поправку пошли 2 918 445 москвичей.

В Московской области ситуация значительно легче - здесь за сутки заболели 1 314 человек, госпитализировать пришлось 111 пациентов. 1 274 пошли на поправку, и семеро скончались от болезни.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве начали работать мобильные пункты вакцинации от гриппа, расположившиеся у станций метро, МЦК, и впервые прямо возле ГУМа. Их работу запустили сегодня, 19 сентября.