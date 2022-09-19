Внедорожник из-за ДТП вылетел на тротуар на юго-востоке Москвы и чудом никого не задел

Авария произошла на юго-востоке Москвы Фото: Департамент транспорта Москвы

На юго-востоке Москвы днем 19 сентября на Привольной улице у дома 64 рядом с поворотом на улицу Генерала Кузнецова внедорожник столкнулся с другим автомобилем и, потеряв управление, вылетел на тротуар вблизи остановки общественного транспорта, сообщает столичный Дептранс.

Автомобиль чудом не задел павильон. Пассажиров, ожидающих транспорт, там не было, как и пешеходов на тротуаре. Так что происшествие обошлось без жертв. В каком состоянии находятся водители участвовавших в столкновении автомобилей, не сообщается.

На месте работают оперативные службы. Подробности и причины случившегося устанавливаются.

Движение, согласно сервису Яндекс.Пробки, по Привольной в сторону улицы Генерала Кузнецова и по улице Генерала Кузнецова в сторону Новорязанского шоссе сильно затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее KP.RU сообщил о массовом ДТП на Зеленоградской улице.