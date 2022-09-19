Клопы да тараканы: Превращенную в бомжатник квартиру внучки Гурченко в Москве убрала клининговая компания

Елена Королёва, внучка Людмилы Гурченко Фото: Борис КУДРЯВОВ

В квартире внучки Людмилы Гурченко провели генеральную уборку, пишет «НТВ». Ранее в оставшееся от знаменитой бабушки жилье нагрянули службы опеки и полиция. Они обнаружили, что квартира стоимость которой оценивается в 30 млн рублей, превратилась в свалку.

Звезды эстрады и другие знаменитости организовали генеральную уборку в жилище внучки Людмилы Гурченко. Елена Королева перед приездом клининговой службы вынесла часть хлама на помойку. Однако даже оставшийся фронт работ поразил уборщиков.

— Здесь все запущено. Конечно, попадались подобные запущенные квартиры, но она, наверное, в «хит-параде» занимает первое место, — заявили специалисты.

С потолка дорогой квартиры свисает паутина, мебель покрыта чуть ли не сантиметровым слоем пыли, вся кухня в многолетнем жире. Унитаз покрыт желто-коричневыми пятнами. В ванне замочены горы грязного белья.

Внучка Людмилы Гурченко попыталась оправдаться, сообщив, что убирается в квартире, когда на это есть время.

Ужасно выглядит и комната 14-летней Таисии, правнучки Гурченко. Помимо тараканов, здесь без труда можно заметить кровать с клопами: постельное белье покрыто следами крови от укусов насекомых.

Генеральная уборка продлилась 10 часов. Кухню отмыли, комнату очистили, однако квартира далека от чистой.

Сотрудники опеки предупредили, что условия содержания не подходят ребенку, девочку пригрозили забрать. Елена Королева также ждет второго малыша.