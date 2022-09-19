Клубный дом и бизнес-центр за 21 миллиард рублей построят на набережной Москвы-реки

Девелопер «Пионер» построит клубный дом и бизнес-центр за 21 миллиард рублей на набережной в Москве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Девелопер «Пионер» построит жилье и бизнес-центр за 21 млрд рублей на набережной Москвы-реки в Даниловском районе столицы. Строительство планируют завершить в 2025 году, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Проект включает в себя клубный дом класса делюкс и бизнес-центр класса А. Общая площадь зданий — 73,5 тыс. квадратных метров.

Планируется построить малоэтажный клубный дом площадью 36,7 тысячи квадратов. Он расположится на ул. Дербеневской, вл.1. Фасад здания, согласно проекту, будет «смотреть» на воду. Каждая квартира будет иметь вид на реку, открывающийся через панорамное остекление. Во внутреннем дворе дома обустроят дорожки с подсветкой, газоны с декоративными украшениями, детские игровые зоны.

Бизнес-центр класса А высотой 13 этажей займет площадь в 36,8 тыс. квадратных метров.

Первые этажи офисов и жилого дома займут магазинами. Их площадь составит 4,7 тыс. квадратов.

Клубный дом и бизнес-центр станут частью комплексного развития территории между Садовым кольцом и набережной Москвы-реки, компания уже строит в этом месте комплекс небоскребов.

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