Суперкубок Единой лиги ВТБ по баскетболу пройдет в Москве с 22 по 25 сентября

За кубок Александра Гомельского в борьбу вступят четыре лучшие команды прошлого сезона - ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань», а также сербские клубы «Партизан» и «Мега». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве с 22 по 25 сентября состоится Суперкубок Единой лиги ВТБ по баскетболу. Ежегодный предсезонный турнир пройдет на «ВТБ Арене». В матчах Суперкубка сразятся лучшие команды из России и Сербии.

«В этом году турнир обещает быть напряженным и зрелищным. За Кубок легенды тренерского цеха Александра Гомельского в борьбу вступают четыре лучшие команды прошлого сезона - ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань», а также сербские клубы «Партизан» и «Мега», - сообщили в пресс-службе департамента спорта Москвы.

В этом году шесть баскетбольных команд будут поделены на две группы. Игроки сразятся в матчах группового этапа 22, 23 и 24 сентября. Самым напряженным днем Суперкубка станет 25 сентября. В этот день пройдут матчи за пятое место, бронзовые медали и финал.

Каждая команда будет отстаивать на арене свои амбициозные задачи. «Зениту» из Санкт-Петербурга предстоит защитить звание лучшей команды лиги ВТБ. Московский ЦСКА попытается завоевать первый титул в 2022 году. Казанский УНИКС представит на баскетбольной арене звездных новичков этого сезона, а краснодарский «Локомотив-Кубань» - обновленный молодой состав.

«От сербских команд болельщики ждут игры, которая в очередной раз докажет, что сербский баскетбол исторически один из самых сильных в Европе», - отметили в пресс-службе.

Напомним, Суперкубок Единой Лиги ВТБ на кубок имени легендарного тренера Александра Яковлевича Гомельского проходит в Москве с сентября 2021 года. Турнир проводится совместно с департаментом спорта города Москвы. В прошлогоднем Суперкубке приняли участие четыре лучшие команды лиги по итогам сезона 2020/2021: ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Первым обладателем Суперкубка стала команда армейцев, а самым ценным игроком турнира был признан Уилл Клайберн.