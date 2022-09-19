Тельце новорожденного ребенка выбросили в помойку в Москве

фото: Прокуратура Москвы

Сегодня, 19 сентября, на улице Люблинская в Москве прохожий обнаружил страшную находку в мусорном контейнере. Тельце новорождённого кто-то выбросил в бак. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как сообщают в ведомстве, на месте сейчас находятся заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев и заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев, координирующие действия правоохранительных органов и экстренных служб.

Ситуация находится на контроле Люблинской прокуратуры, сейчас выясняются обстоятельства случившегося и принимаются процессуальные решения.

Следователи и криминалисты столичного СКР также работают на месте происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности матери ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее KP.RU сообщал о том, что летом 2022 года в Москве также обнаружили тело новорождённого ребёнка в мусорном баке. Жуткая находка обнаружилась в Новой Москве, на улице Академика Корнилова. Ситуацию также взяла под контроль городская прокуратура.