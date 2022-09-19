Пособник в убийстве женщины во время прогулки с собакой в Новой Москве пошел на сделку со следствием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокурор Троицкого и Новомосковского административных округов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемым в пособничестве в убийстве женщины в Новой Москве. В ходе допроса мужчина признал свою вину, передает прокуратура столицы.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Москвы.

Напомним, 5 сентября во время прогулки с собакой на окраине деревни Троица погибла женщина. Ее муж утверждал, что ее застрелил незнакомец, с которым у них произошел конфликт на почве того, что пес был без намордника и поводка.

Позже выяснилось, что убийство женщины организовал 52-летний супруг. Как писал KP.RU, бывший полицейский заплатил знакомому миллион рублей. Тот нашел исполнителя, которому пообещал 100 тыс. рублей. Вместе они придумали план и осуществили его.

По предварительной версии, пенсионер МВД не захотел делить с женой, которая планировала подавать на развод, недвижимость.