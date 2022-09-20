Пасмурная погода и до 15 градусов тепла ожидается в Москве 20 сентября 2022 года

20 сентября в Москве вновь будет дождливо, а температура воздуха днем не поднимется выше 15 градусов тепла Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 сентября 2022 года в Москве будет пасмурно и прохладно, температура днем поднимется до 13-15 градусов тепла, следует из прогноза на сайте Росгидрометцентра. Осадки, впрочем, будут небольшими, к тому же дожди пройдут только в отдельных районах. Прояснения также будут редкими, ожидается сильная облачность.

Зато несколько утихнет сильный ветер. Во вторник он будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. При порывах скорость увеличится до 15 метров в секунду, но не до 25, как накануне.

Атмосферное давление продолжает расти. 20 сентября оно составит 744 мм ртутного столба.

Ночью сохранится такая же погодная ситуация за исключением температуры воздуха. Она опустится до 6-8 градусов тепла.

Ранее KP.RU рассказал о прогнозе на неделю с 19 по 25 сентября. Ближайшие семь дней в столице выдадутся крайне дождливыми, но будут и свои плюсы.