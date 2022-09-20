В Москве выпустили 10 тысяч карт «Тройка» с высоткой МИДа в честь 220-летия ведомства

«Тройка» с тематическим дизайном поступила в кассы всех станций Кольцевой линии подземки Москвы Фото: Департамент транспорта Москвы

В честь 220-летия Министерства иностранных дел столичная карта «Тройка» вышла в обновленном дизайне - с изображением знаменитой высотки на Смоленской-Сенной площади и эмблемой ведомства на темно-синем фоне, сообщает Дептранс Москвы.

Карта с тематическим дизайном выпущена тиражом 10 тысяч экземпляров С 20 сентября ее можно приобрести в кассах всех станций Кольцевой линии метро или в автоматах продажи билетов там же.

- Сегодняшний выпуск тематической «Тройки» — это знак уважения к работе одного из самых важных министерств России, — прокомментировал заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Предыдущий тематический выпуск «Тройки», как сообщал KP.RU, был посвящен сервису «МультиТранспорт Вело». До этого карта выпускалась со специальным оформлением в честь 875-летия Москвы.