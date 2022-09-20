В Москве женщина выбросила окровавленного ребенка в мусорный контейнер. Фото: СК РФ по Москве

В Москве в мусорном контейнере обнаружили новорожденного ребенка. ЧП произошла на улице Люблинская.

Как стало известно Пятому каналу, окровавленную мусорную коробку заметил прохожий. Он заглянул внутрь и увидел совсем маленького ребенка. Вскоре на месте были сотрудники правоохранительных органов.

Малышку нашли в мусорном контейнере. Фото: прокуратура Москвы

Мать девочки удалось установить довольно быстро. Ею оказалась 24-летняя уроженка Краснодарского края. Она снимала жилье в Москве и родила без помощи врачей, в квартире. После чего решила избавиться от малышки. Положив ее в коробку, женщина выбросила девочку в мусорный контейнер.

Сейчас женщина находится на допросе. Она призналась, что родила ребенка еще 16 сентября.

Уроженка краснодарского края задержана

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела. На месте работает оперативная группа.

6 сентября в Ростове-на Дону женщина родила ребенка в кабинке уличного туалета и оставила его там, новорожденный погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка», пишет газета "Известия".

Летом уголовное дело по аналогичной статье возбудили на 24-летнюю жительницу Саратова. Она родила мальчика и выбросила его в яму, сообщает телеканал "360".