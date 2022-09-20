Бочкарев: Монолитные конструкции пересадки между станциями «Печатники» БКЛ и салатовой ветки готовы на 90%

Станция метро «Печатники» Большой кольцевой линии будет отделана в черно-белых тонах. Фото: stroi.mos.ru/

На строящейся станции «Печатники» основные конструкции пересадки между Большой кольцевой линией и Люблинско-Дмитровской линией метро готовы на 90%. Об этом во вторник, 20 сентября сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Строители завершают возведение монолитных конструкций пересадочного узла, который свяжет станции «Печатники» Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро. Полностью смонтированы металлоконструкции пересадки, завершено устройство кровли. Пешеходная галерея, которая обеспечит переход между одноименными станциями, также выполнена в полном объеме. Строители продолжают монтаж инженерных систем и внутреннюю отделку», - рассказал Андрей Бочкарев.

Вице-мэр города уточнил, что пассажиры будут пересаживаться со станции «Печатники» Большого кольца через первый вестибюль.

«В настоящее время завершаются работы по устройству наклонного хода в вестибюле №1. Строители планируют приступить к монтажу пяти эскалаторов, которые обеспечат подъем пассажиров в вестибюль с пересадкой», - отметил глава градостроительного комплекса столицы.

На станции продолжаются архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем. Метростроевцы уже установили 12 эскалаторов, три из них успешно прошли грузовые испытания.

«Всего на станции предусмотрена установка 17 эскалаторов. Это самое большое количество подъемных механизмов на восточном участке Большой кольцевой линии. Одиннадцать эскалаторов будут расположены в вестибюле №1. Шесть из них обеспечат подъем пассажиров с обеих платформ в аванзал, который соединяет платформы разных направлений для возможности перехода, и еще пять - с аванзала на уровень вестибюля с пересадкой на Люблинско-Дмитровскую линию. В вестибюле №2 шесть эскалаторов поднимут пассажиров с платформы на уровень кассового зала и затем обеспечат выход на улицу Шоссейная, к пересадке на МЦД-2», - рассказал Константин Маслаков, генеральный директор компании «Мипстрой 1», входящей в группу компаний «Мосинжпроект» генерального подрядчика строительства новых станций московского метро.

Кроме «Печатников» на восточном участке Большой кольцевой линии расположились еще три станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон» и «Текстильщики». Длина всего восточного участка составляет 11 километров. С его открытием улучшится транспортная доступность нескольких районов на юго-востоке столицы.

Большая кольцевая линия – самый крупный в мире проект в области метростроения. Ее длина составляет 70 километров, на ней разместится 31 станция. Уже сейчас 22 станции открыты для пассажиров. Для сравнения, действующая сейчас Кольцевая линия Московского метро в 3,5 раза меньше БКЛ. Ее длина - 19,4 километра, на ней расположены 12 станций. Планируется, что Большая кольцевая линия столичной подземки будет полностью открыта до конца 2022 года.