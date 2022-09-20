Пассажирку Шереметьево задержали из-за часов мужа стоимостью 3 млн рублей

Прилетевшей из Абу-Даби россиянке грозит административная ответственность за нарушение правил декларирования Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пассажирке Шереметьево из Абу-Даби грозит административная ответственность из-за дорогих часов, принадлежащих ее супругу, сообщает пресс-служба Шереметьевской таможни. Женщину обвиняют в том, что она попыталась утаить от декларирования три экземпляра часов Rolex общей стоимостью около 3 млн рублей.

Несмотря на то, что пассажирка прилетела из столицы ОАЭ, она является россиянкой. По прибытии она прошла через «зеленый» коридор, что расценивается как заявление об отсутствии в багаже товаров, которые подлежат обязательному декларированию.

- В ходе рентгеноскопии багажа пассажирки были выявлены предметы по очертанию схожие с часами, — говорится в сообщении.

Уже при досмотре подозрения инспекторов подтвердились. Женщина заявила, что часы принадлежат мужу, об их стоимости и необходимости декларирования она не знала.

В отношении пассажирки начали административное производство по статье о недекларировании.

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