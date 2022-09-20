Ефимов: Арендаторы городской недвижимости сэкономили на обеспечительных платежах около 117 миллионов рублей

Предприниматели, которые уже воспользовались льготой, занимают 207 городских помещений общей площадью 30,9 тысячи квадратных метров Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Московских предпринимателей освобождают от обеспечительных платежей при продлении договора аренды городской недвижимости. Напомним, такая льгота действует с марта 2022 года по решению мэра Москвы, объявившего антикризисные меры поддержки бизнеса. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, город отменяет обязательное внесение этой оплаты для добросовестных пользователей столичным имуществом.

«Этой возможностью уже воспользовались 88 арендаторов, - отметил заммэра. - Сумма отмененных платежей составила почти 117 миллионов рублей».

Обеспечительным платежом называется предоплата за последние пять месяцев действия договора аренды недвижимости города. Как правило, сумму требуется погасить в течение 15 дней после перезаключения соглашения. Это своего рода «подушка безопасности». Она защищает столичные власти от денежных потерь, если предприниматель нарушит условия предоставления помещения. Те из них, кто выполняет свои обязанности четко и без лишних проблем, вправе получить льготу. Если арендатор уже переоформил договор на новый срок, он может обратиться в Департамент городского имущества с просьбой освободить его от обеспечительного платежа. Ведомство изучит заявку и затем подпишет с ним такое дополнительное соглашение к договору аренды.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, в новом документе пункт об обеспечительном платеже не указывается.

«Если арендаторы продлили договор и внесли средства, их учтут в последующих платежах, - уточнил Гаман. - Предприниматели, которые уже воспользовались льготой, занимают 207 городских помещений общей площадью 30,9 тысячи квадратных метров».