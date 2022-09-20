Отопление появилось почти в 80% жилых домов Москвы

В ближайшие два дня отопление включат в оставшихся 22% многоквартирных домов в столице Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве продолжает набирать обороты отопительный сезон, стартовавший в воскресенье, 18 сентября - на 20 сентября тепло пришло в 78% жилых домов и 97% социальных объектов, сообщает сайт мэра и правительства столицы. Накануне показатель по многоквартирным домам составлял 50%.

Аварий и сбоев в процессе включения отопления в Москве не зафиксировано. В ближайшие два дня отопление дадут во всех домах и объектах социальной сферы столицы. Затем отопление начнут включать в зданиях, связанных с торговлей, а также на промышленных предприятиях.

Ранее KP.RU сообщил о запуске горячей линии, с помощью которой можно узнать, когда дадут тепло в конкретном доме, или подать заявку в случае обнаружения технической неисправности коммуникаций. Горячая линия будет действовать в период запуска отопительного сезона и несколько дней после.