СК показал видео задержания матери, которая выбросила младенца в мусорный бак на юго-востоке Москвы

Задержанная девушка рассказала, что родила дочь еще 16 сентября 2022 года Фото: ГСУ СК России по Москве

Следственный комитет опубликовал видео с моментом задержания на юго-востоке Москвы подозреваемой в убийстве новорожденной дочери 24-летней приезжей из Краснодарского края. Тело ребенка обнаружили в мусорном контейнере возле одного из домов на Люблинской улице в столице.

Напомним, тело новорожденной девочки случайные прохожие обнаружили в мусорном контейнере на территории одного из новых жилых кварталов в Люблино 19 сентября. Дата и причины смерти ребенка пока не установлены.

Следователи и оперативники, выехавшие на место происшествия, в течение нескольких часов установили личность женщины, родившей ребенка. Ей оказалась жительница дома, рядом с которым и находились контейнеры.

- Предварительно установлено, что женщина родила ребёнка 16 сентября 2022 года в арендуемой квартире, расположенной по Люблинской улице, — уточнили в ГСУ СК РФ по Москве.

При задержании девушка не сопротивлялась. Как сообщал KP.RU ранее, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК России об убийстве матерью новорожденного ребенка. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 5 лет.