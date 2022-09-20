Таксист сбил дорожный знак и влетел в частное строение на северо-западе Москвы

Таксист сбил дорожный знак и влетел в строение в Москве на Проходном проезде Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве в Проходном проезде в районе дома 5, строение 3 таксист не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил дорожный знак, а затем наехал на частное строение, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

На представленных фотографиях видно, что в результате аварии у автомобиля помялся передний и задний бампер. На месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших выясняется. Движение на участке не затруднено.

Ранее KP.RU сообщал, что грузовик врезался в машину скорой помощи на 63-м километре трассы «Нева» вблизи Солнечногорска. Травмы получили четыре человека, среди них 73-летняя пациентка с переломом позвонка, 49-летняя фельдшер, 33-летняя медсестра и водитель машины. Авария произошла этой ночью около полуночи. Состояние пенсионерки и медсестры оценивается как тяжелое.