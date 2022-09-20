Правоохранители изъяли более 100 грамм героина у жителя Москвы Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские изъяли свыше 100 грамм героина у 34-летнего москвича. Мужчину задержали на Ясеневой улице, пишет «МВД Медиа».

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 34-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. При себе у него был сверток с веществом неизвестного происхождения.

Проведенная экспертиза показала, что это героин. Масса изъятого наркотика превысила 100 граммов.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам покушения на сбыт наркотиков, а также их хранение и перевозка. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее KP.RU писал о задержании наркокурьера, у которого нашли при себе 76,5 грамм неизвестного вещества, позже в «тайниках», которые он успел сделать изъяли еще 19,5 грамм наркотиков. В квартире мужчины нашли более килограмма мефедрона, 400 грамм МДМА и 4 килограмма марихуаны.