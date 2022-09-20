Депутат Госдумы Александр Толмачёв: журналисты из Германии разжигают хайп на громком заголовке

«Ещё больше сомневаюсь, что это «восстание» в запрещённом Instagram вообще к чему-то приведёт», – подчеркнул депутат в своём Телеграм-канале.

Парламентарий также предложил подписчикам задуматься над тем, что из себя представляет так называемое «лидерство» певицы во мнениях: «Как себе представляют лидерство Пугачёвой? Шикарно выйдет из Rolls-Royce, махнёт платочком Louis Vuitton, и орды еë фанатов (кстати, ни одного не встречал, чтоб прям фанат) ринутся на штурм чего-то там? Очень вряд ли».

Важным моментом в заявлении депутата стало проведение границы между человеком и его публичным образом:

«Мы с вами должны чëтко понимать, что актёр и персонаж — не одно и то же. Равно как и человек, прекрасно певший правильные слова (написанные, кстати, другими) вполне может оказаться — так себе.

Реальность продолжает теснить всё виртуальное. Важно только то, что действительно существует, и побитый молью миф о «великой Пугачевой» даже не стоит рассматривать, как существенный».

Напомним, что ранее Алла Пугачёва на своей странице в одной из социальных сетей попросила присвоить ей статус иноагента вслед за мужем, артистом Максимом Галкиным. О включении его в число иноагентов стало известно на прошлой неделе.