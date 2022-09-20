Станция метро «Физтех» построена почти на 40 процентов

На Люблинско-Дмитровской линии метро продолжают строить дополнительный отрезок длиной 5,8 километра. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Люблинско-Дмитровской линии метро продолжают строить дополнительный отрезок длиной 5,8 километра. Напомним, он пройдет вдоль Дмитровского шоссе от «Селигерской» до «Физтеха». На маршруте разместят три станции - «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Как рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, этот участок уже готов на 45%.

«На будущей станции «Физтех» завершен монтаж системы передвижной опалубки, - отметил заммэра. - Это позволяет строителям приступить к устройству свода платформенной части».

По его словам, монолитные конструкции «Физтеха» построены почти на треть. Для них на сегодня использовали почти 15 тысяч кубометров бетона. В целом станция готова на 38%.

Как пояснил глава инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, с помощью системы опалубки значительно упрощается монтаж свода. При этом экономятся время и силы. Параллельно на станции бетонируют основание платформенной части и возводят монолитные конструкции оборотных тупиков. Кроме того, в соседних перегонных тоннелях между «Физтехом» и «Лианозово» сооружается верхнее строение пути.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Новый участок Люблинско-Дмитровской линии ускорит поездки по городу для жителей сразу нескольких районов. Среди них - Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселок Северный.

Экономия времени в пути составит для них до 20 минут.

На дорогах и в подземке тоже станет комфортнее. Запуск отрезка салатовой ветки разгрузит соседние с ним магистрали, прежде всего, Дмитровское шоссе, а также северные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метро.

Помимо этого, у горожан и туристов появятся дополнительные удобные маршруты - на метро, МЦД или наземке. После открытия движения между «Селигерской» и «Физтехом» на Люблинско-Дмитровской линии метро разместится 26 станций. Ее длина достигнет 45,4 километра, то есть в два раза больше, чем в 2011 году.

В будущем между станциями метро «Кожуховская» и «Печатники» планируется построить 27-ю станцию «Южный порт».