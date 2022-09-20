Максим Ликсутов: ТПУ «Нижегородская» существенно разгрузил юго-восток города

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Еще 10 лет назад транспортная доступность на юго-востоке Москвы была совершенно другой. Одна и вечно перегруженная ветка метро, автобусные маршруты – вот, пожалуй, небольшой список местных транспортных возможностей. При этом, население здесь всегда было на порядок больше, чем в других столичных округах.

Сегодня ситуация существенно изменилась. Была построена новая линия - Некрасовская, запущено Московское центральное кольцо, которое в том числе проходит через юго-восток города. И решение построить на юго-востоке крупнейший транспортно-пересадочный узел было как нельзя кстати. В итоге с появлением ТПУ «Нижегородская» жителям стали доступны новые маршруты. Это МЦК (станция «Нижегородская»), обновленная железнодорожная станция (в будущем здесь пройдет D4), продление Некрасовской линии метро. А уже совсем скоро после полного запуска Большой Кольцевой линии метро у местных пассажиров появятся дополнительные маршруты, и пересаживаться на соседние линии станет проще: «Нижегородская» станет конечной станцией Некрасовский ветки и там же можно будет пересесть на БКЛ.

Комфортным поездкам пассажиров способствуют в том числе пересадки в теплом контуре и понятная навигация в едином стиле.

- Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу развивать транспортно-пересадочные узлы, где пассажиры могут с комфортом делать пересадки на разные виды транспорта и пользоваться самыми современными сервисами, - сказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - ТПУ «Нижегородская» — один из самых востребованных в столице, он существенно разгрузил юго-восток города. С полным запуском БКЛ пассажиры получат десятки новых маршрутов и смогут экономить до 45 минут в пути.

На нулевом этаже здания расположены кассы пригородных поездов и крупнейшая в метро вендинговая галерея. Здесь можно купить почти все, что может понадобиться в дороге - от кофе и холодных напитков до блинов, аксессуаров для гаджетов и даже игрушек. Также скоро заработает сервисный центр Московского транспорта.