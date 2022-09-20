Суд не стал смягчать приговор москвичу, который выбросил сына с балкона пятого этажа

Суд не стал смягчать приговора москвичу, который выбросил сына с балкона пятого этажа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Москвы не стал смягчать наказание 25-летнему жителю столицы, который сбросил малолетнего сына с балкона пятого этажа. Мужчину на 12 лет отправится в исправительную колонию строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Напомним, 16 июня с учетом позиции гособвинителя москвича приговорили к 12 годам тюрьмы. Апелляционную жалобу защиты рассмотрели 20 сентября и оставили без изменения.

По данным следствия, вечером 4 августа 2021 года в квартире на улице Шумилова, мужчина находился вместе с сыном 2018 года рождения. Обиваемый взял ребенка, открыл окно и силой выбросил мальчика с пятого этажа. Затем неадекватный родитель скрылся с места преступления, в короткие сроки мужчину задержали. Ребенка госпитализировали в одну их столичных детских больниц, врачи спасли его жизнь.

Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима, приговор вступил в законную силу Фото: прокуратура Москвы

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве женщина выбросила окровавленного ребенка в мусорный контейнер. Мать девочки нашли, это 24-летнюю уроженка Краснодарского края. Она родила дочь на съемной квартире, а после положила новорожденную в коробку и выбросила ее.