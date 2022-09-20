В Новой Третьяковской галереи в Москве украли картину «Волны» Екатерины Скибы стоимостью 80 тысяч рублей

Картину размером 18 на 24 сантиметров Скиба написала в 2021 году Фото: соцсети

В Москве с выставки Новой Третьяковской галереи на Крымском Валу неизвестные украли картину «Волны» молодой художницы Екатерины Скибы. Автор полотна обратилась в полицию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Картину размером 18 на 24 сантиметров Скиба написала в 2021 году.

Как сообщает источник, картина оценивается в стоимость 80 тысяч рублей.

В пресс-службе музея заявили, что выставка «Российская Премия искусств», на которой можно было увидеть «Волны», не относится к проектам Государственной третьяковской галереи. Она проходила в пространстве Союза художников РФ в Западном крыле Новой Третьяковки с 10 по 18 сентября. По информации Telegram-канала «122» организаторы выставки обнаружили пропажу еще в пятницу, 16 сентября, однако не предприняли никаких мер.

В столичном главке МВД РФ добавили, что 18 сентября женщина 1989 года рождения сообщила о хищении картины с выставки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже. Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчину задержали в Подмосковье за кражу электролобзика и шуруповерта. Грабитель проник в ремонтируемое здание и украл инструменты у рабочих.