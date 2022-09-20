Правительство Москвы поддержит проведение клинических исследований лекарств на базе городских клиник Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Москвы приняло решение о комплексной поддержке проведения клинических исследований новых лекарств на базе городских клиник. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Благодаря такой помощи внедрение новых препаратов в практику отечественного здравоохранения будет дешевле и быстрее.

За последние 10 лет на базе городских медучреждений провели более 1700 клинических исследований лекарств. Правительство Москвы решило помогать фармкомпаниям. С 2022 года производителям лекарствам будут оказывать организационную поддержку с юридическим сопровождением. Также тем, кто планирует тестировать лекарства, будут возмещать до 50 процентов финансовых затрат. Денежная помощь распространяется на препараты с особо важным значением для московского здравоохранения.

Координирует работу Московский центр инновационных технологий в здравоохранении.

Ранее сообщалось, что столичная фармкомпания будет производить лекарства для животных. Новые препараты будут выпускать при поддержке правительства Москвы, писал KP.RU.