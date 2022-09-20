Один человек пострадал при пожаре в гаражах в Северном Тушино в Москве

На северо-западе Москвы загорелся гаражный комплекс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На северо-западе Москвы в Районе Северное Тушино загорелся гаражный комплекс: полыхает около десяти помещений, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На Планерной улице, владение 9, стр. 3, происходит возгорание, по предварительным данным, 10 гаражей. Есть угроза распространения огня», — добавил собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. В настоящее время пожарные локализовали возгорание. Уточняется, что пожар произошел в гаражном кооперативе «Сокол». Огонь охватил четыре бокса на общей площади 80 квадратных метров. В результате пожара один человек пострадал. Причины возгорания выясняются.

Ранее KP.RU сообщал, что один человек пострадал при пожаре на улице Демьяна Бедного в Москве. Возгорание произошло в квартире на шестом этаже, пламя вышло на балкон и перекинулось на этаж выше. Огонь потушили.