Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2022 12:54

Главный психиатр Москвы назвал группу будущих медиков, которая его настораживает

Главный психиатр Москвы сообщил, что его настораживают люди, которые со школы хотят стать психиатрами
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Главный психиатр Москвы назвал группу будущих медиков, которая его настораживает

Главный психиатр Москвы назвал группу будущих медиков, которая его настораживает

Фото: Дмитрий ТАРУСИН

Главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгий Костюк рассказал, какая группа будущих медиков его настораживает больше всего. По словам специалиста, у него всегда возникают вопросы к молодым людям, которые еще со школы хотят быть психиатрами, сообщает «Мослента».

«Я всегда уделяю внимание таким людям и стараюсь поподробнее их расспросить, выяснить детали», — пояснил он.

Врач добавил, что в его больнице обучаются клинические ординаторы. В 2022 году был уже третий выпуск.

Костюк отметил, что чаще всего такую профессию выбирают ребята, которые решают идти по стопам родителей: в их семье уже есть врач-психиатр. Другой вариант – студенты, которые попробовали себя в разных специальностях. Однако иногда стать психиатром мечтают и со школьной скамьи.

Ранее KP.RU сообщал, что психотерапевт Полина Свечникова объяснила как справиться с психическим расстройством. Специалист рассказала, что снять напряжение помогает физическая нагрузка и правильное питание.