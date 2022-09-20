Главный психиатр Москвы назвал группу будущих медиков, которая его настораживает Фото: Дмитрий ТАРУСИН

Главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгий Костюк рассказал, какая группа будущих медиков его настораживает больше всего. По словам специалиста, у него всегда возникают вопросы к молодым людям, которые еще со школы хотят быть психиатрами, сообщает «Мослента».

«Я всегда уделяю внимание таким людям и стараюсь поподробнее их расспросить, выяснить детали», — пояснил он.

Врач добавил, что в его больнице обучаются клинические ординаторы. В 2022 году был уже третий выпуск.

Костюк отметил, что чаще всего такую профессию выбирают ребята, которые решают идти по стопам родителей: в их семье уже есть врач-психиатр. Другой вариант – студенты, которые попробовали себя в разных специальностях. Однако иногда стать психиатром мечтают и со школьной скамьи.

Ранее KP.RU сообщал, что психотерапевт Полина Свечникова объяснила как справиться с психическим расстройством. Специалист рассказала, что снять напряжение помогает физическая нагрузка и правильное питание.