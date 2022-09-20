Ефимов: В Москве выбран инвестор для комплексного развития участка бывшей промзоны «Автомоторная»

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Сегодня, 20 сентября, в столице состоялся аукцион на право заключения договора о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Автомоторная» в Головинском районе Москвы. Площадь территории, расположенной между улицами Онежская и Автомоторная, - 77 гектаров. Она стала самой крупной из всех, которые планируют развивать комплексно. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, участниками аукциона были три компании. При этом сумма контракта увеличилась с 740 до 874 миллионов рублей. По результатам выбран инвестор проекта - ООО «Е-Девелопмент», входящее в состав компании MR Group.

«Победитель планирует вложить в редевелопмент участка порядка 200 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - На территории построят современные производства и общественно-деловые объекты, где смогут работать около 10 тысяч человек. По нашей оценке, ежегодный бюджетный эффект для города от преобразования участка превысит 4,4 миллиарда рублей».

По его словам, на выбранной для проекта площадке сейчас находятся склады, автомастерские, а также давно закрытые предприятия. Владельцам этой земли полагается компенсация в размере рыночной стоимости размещённого здесь имущества.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что проект рассчитан максимально на 22 года. Всего на участке построят более 1,9 миллиона квадратных метров недвижимости.

«На площади до 504 тысяч квадратных метров появятся новые высокотехнологичные предприятия, - пояснил Гаман. - Еще 167 тысяч квадратных метров займут объекты образования, здравоохранения, культурно-досуговой деятельности, спортивные сооружения и другие общественно-деловые постройки».

Не забыли и про жилье с местами отдыха. Под новые квартиры выделят более 1,2 миллиона квадратных метров. А недалеко от реки Лихоборки обустроят порядка восьми гектаров парков, скверов, аллей. Теперь в течение ближайшего года инвестор должен составить проект планировки реорганизуемого участка.

Некоторыми деталями прошедшего аукциона поделился руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Известно, что было представлено девять ценовых предложений. Шаг аукциона - 14,8 миллиона рублей. Стартовая цена в итоге поднялась на 18 процентов.