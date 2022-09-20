Водитель и пассажиры Daewoo Matiz напали на сотрудника «Московского паркинга» на улице Трофимова

Водитель и пассажиры напали на сотрудника «Московского паркинга» Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве 19 сентября на платной стоянке водитель и пассажиры автомобиля Daewoo Matiz напали на сотрудника «Московского паркинга» на улице Трофимова. До этого контролер зафиксировал номера их иномарки, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Агрессивные мужчины несколько раз толкнули сотрудника и обматерили его. На место происшествия вызвали полицию, в правоохранительные органы передали заявление, запись с регистратора и номера авто.

«Агрессивное поведение по отношению к нашим сотрудникам недопустимо, теперь нападавшим грозит до 10 лет лишения свободы по ст. 318 УК РФ», — добавили в Дептрансе.

Ранее KP.RU сообщал, что уголовное дело возбудили в отношении водителя, напавшего на девушку-инспектора «Московского паркинга». После того как сотрудница выписала мужчине штраф за сокрытие номер, он оскорбил ее, толкнул в спину, а после вырвал и рук служебный планшет и разбил его. Инцидент произошел 14 сентября в Басманном районе.