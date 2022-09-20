Собянин: Миграционный центр "Сахарово" будет взаимодействовать с Минобороны России

В московском центре «Сахарово» иностранцев начнут принимать на военную службу Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в миграционном центре «Сахарово» в ближайшее время развернут полноценную инфраструктуру для содействия Минобороны РФ в поступления иностранцев на военную службу.

Градоначальник пояснил, что 20 сентября Госдума приняла закон об упрощении получения российского гражданства. Теперь, иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в ВС РФ, смогут получить российский паспорт быстро и без бюрократических преград.

Кроме того, Собянин добавил, что городские службы сделают все, чтобы заключать контракты удобным для граждан способом.

Ранее KP.RU сообщал, что Москва поддержит проведение клинических исследований лекарств на базе медучреждений. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин. За последние десять лет в столице провели свыше 1,7 тысячи исследований лекарственных препаратов.