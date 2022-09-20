Туристический поезд «В Карелию» к Деду Морозу запустят из Москвы с 9 декабря 2022 года

Туристический поезд «В Карелию» запустят из Москвы с 9 декабря. Фото: Пресс-служба Федеральной пассажирской компании

Туристический поезд «В Карелию» с посещением резиденции Деда Мороза в Чалне запустят из Москвы 9 декабря 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

В состав поезда входят двухэтажные вагоны СВ, купе, вагон-ресторан и места для маломобильных граждан. Он будет ехать по маршруту Москва – Петрозаводск – Чална – Сортавала (Карельская) – Выборг – Москва.

«Пушистые хвойные леса, бескрайние озёра, вотчина зимнего волшебника и сказочная атмосфера ждут вас! Не упустите возможность побывать в гостях у Дедушки Мороза и устроить себе праздник даже в обычный день», — сказано в сообщении перевозчика.

Продажи билетов на поезд к Деду Морозу уже открыты. На рейсы 9, 16 и 23 декабря действует скидка 20% в купе.

Ранее KP.RU сообщал, что компания «Аэрофлот» с 1 октября 2022 года запускает прямые рейсы из Москвы в Дубай. Самолеты будут летать ежедневно. С началом зимнего сезона число полетов из в ОАЭ увеличится до двух в день.