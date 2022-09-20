Суд закрыл на 90 суток ресторан рэпера Моргенштерна* за антисанитарию Фото: прокуратура Москвы

Суд признал индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги питания в кафе на Никольской улице, виновным в совершении административных правонарушений по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Ресторан закрыли на 90 суток, сообщает прокуратура города Москвы.

Кафе принадлежит признанному в РФ иноагентом рэперу Моргенштерну (Алишеру Валееву).

Напомним, в заведении KAIF не было документов на продукты, и были обнаружены проблемы с эвакуационными выходами. Об этом писал KP.RU. Дела об административных нарушениях рассмотрели еще 14 сентября.

На фотографиях, предоставленных прокуратурой Москвы, отображены допущенные в кафе нарушения. Так, кухня заведения не убрана, а прямо на пищевых продуктах лежит рюкзак. Также сообщалось, что посетители жаловались на странные запахи продуктов.

Исполнение решения суда о приостановлении деятельности кафе на 1,5 месяца контролируется прокуратурой.

*Признан в РФ физлицом-иноагентом