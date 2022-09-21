Наталья Сергунина: На ВДНХ расширили покрытие городской сети Wi-Fi

Фото: пресс-служба ВДНХ

От арки главного входа до площади Промышленности и ракеты-носителя «Восток» теперь можно поймать Wi-Fi с хорошей скоростью, которую обеспечивает современное оборудование. Так что если вам на ВДНХ срочно понадобилось отправить почту, скачать файлы или позвонить кому-либо онлайн, смело подключайтесь к местному интернету. Отметим, что сеть Wi-Fi на ВДНХ — одна из самых современных в Москве, она рассчитана на большие нагрузки.

«Теперь сеть Wi-Fi на ВДНХ покрывает значительную часть территории выставки. Там установлено около 60 точек доступа к бесплатному интернету, а их мощности хватает для одновременного подключения больше 50 тысяч пользователей. При этом оборудование незаметно для посетителей — инфраструктура спроектирована так, чтобы она не влияла на исторический облик комплекса», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Беспроводной интернет появился и на некоторых участках кольцевой дороги на ВДНХ в непосредственной близости от зон отдыха, кафе и ресторанов, а также в других локациях.

Если вы хотите подключиться к бесплатному интернету как на ВДНХ, так и в городе, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free. Она доступна в 57 парках столицы, студенческих общежитиях, на объектах культуры, автовокзалах и автостанциях, в социальных центрах, бесплатных коворкингах для предпринимателей, спортивных организациях, на улицах в черте Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца.