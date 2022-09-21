Ефимов: Каждое третье предприятие в Москве внедряет инновации в свое производство

Высокотехнологичными сегодня считаются в столице до трети предприятий, выпускающих в том числе продукты питания, одежду, обувь и другие товары. Фото: Андрей АБРАМОВ

Высокотехнологичными сегодня считаются в столице до трети предприятий, выпускающих в том числе продукты питания, одежду, обувь и другие товары. Инновационные современные и экологичные производства являются одним из приоритетов Москвы, являющейся центром российской промышленности. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, более трех тысяч промышленных компаний находится сейчас в городе.

«Многие из них применяют инновационные разработки, - отметил заммэра. - Такие компании производят разные товары – от кондитерских изделий до космических ракет. Свыше 90 высокотехнологичных предприятий сейчас имеют статус резидента особой экономической зоны столицы «Технополис Москва».

Приведем несколько примеров. Предприятие «Айкрафт» с 2015 года доверило изготовление линз для очков роботизированному комплексу, который ускоряет все операции и экономит электричество. Еще один робот трудится на хлебобулочном комбинате «Черемушки». Машина, созданная столичными разработчиками, печет 1080 ватрушек в час.

Многие компании города внедряют и экологические ноу-хау. Масштабная модернизация проводится последние годы на Московском нефтеперерабатывающем заводе. В результате его вредное воздействие на окружающую среду снизилось на 75 процентов. В планах на 2025 год - полный переход на безотходное производство. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал и о другом производителе - компании «Ламбумиз». Здесь создают тару для молока и молочных продуктов с коротким сроком хранения. Этим летом предприятие запустило цех для переработки отходов картонной и полимерной упаковки.

«В будущем компания планирует запустить собственное производство подстаканников и лотков для яиц из получаемой целлюлозы, - уточнил глава ведомства. - А вторичный полиэтилен станет материалом для выпуска гранул, которые добавляются в асфальтовое покрытие».

Строительные компании тоже не отстают. Например, в будущем году в столице начнет работать производство сверхкрупногабаритных модулей квартир «МонАрх». А в Зеленограде компания «Крост» создает первый в стране «тихий» завод. На нем практически без шума будут производить различные стройматериалы. Рядом разместятся парк, выставочная зона, музей, кафе, научные лаборатории.