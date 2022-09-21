Московский шоколад успешно выдержал испытания вечной мерзлотой в Арктике

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Российские учёные в течение последних 120 лет проводят опыты по хранению пищевых продуктов в условиях вечной мерзлоты Арктики. Для этого разные вкусности складывают в алюминиевые емкости и прячут на глубине около двух метров в грунт. А вокруг, и под землей, и на поверхности - лед! Ещё температура скачет. Эксперимент продолжают уже шесть экспедиций, последняя из которых состоялась в 2022 году. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города, Владислав Овчинский, среди «подопытных» продуктов есть и сладости, произведённые столичными компаниями из холдинга «Объединенные кондитеры». Их держали под землей от 12 до 42 лет.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«В этом году ученые извлекли из грунта образцы кондитерских изделий, заложенные во время предыдущих экспедиций - ирис «Кис-кис» 1980 года, пористый шоколад «Слава» 2004 года и шоколад «Бабаевский люкс» 2010 года, - отметил глава ведомства. - Во время экспедиции, проходившей в начале августа, температура воздуха на Таймыре была около +5 градусов Цельсия, зимой она опускается до 40».

По его словам, все образцы прекрасно сохранились и годятся для угощения хоть сейчас.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Только шоколад немного «поседел», что вызвано так называемой миграцией жиров, которая неизбежна при перепаде температур, - пояснил Овчинский. - По предварительной оценке ученых, все пищевые свойства продуктов находятся в норме».

Теперь проверенные лютым морозом сладости перенесли в специальные холодильники. Их исследование продлится около трех недель. Такие эксперименты помогают разобраться с изменении состава продуктов и предельном времени их хранения при низкой, нерегулируемой температуре. Это особенно важно при освоении и развитии Арктики. Кстати, опыты продолжаются. Шестая экспедиция оставила в вечной мерзлоте очередные образцы продуктов, к которым добавили и шоколад «Бабаевский элитный». Их будут доставать из-под земли в 2028, 2034, 2040 и 2050 годах.