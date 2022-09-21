Минприроды России одобрило заявку Подмосковья на участие в пилотном проекте «Моя вода»

Министерство природных ресурсов и экологии РФ одобрило заявку Минэкологии Подмосковья на участие в пилотном проекте «Моя вода». Программа направлена на автоматизацию государственных услуг в сфере водопользования, пишет РИАМО.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что сейчас в регионе заключено более 200 договоров водопользования. Среди водопользователей много тех, кто заключает договоры, чтобы организовать рекреационные зоны, отдых у воды.

Главными направлениями проекта являются автоматизация предоставления права пользования водными объектами, электронная регистрация договоров водопользования в Государственном водном реестре.

По данным ООН более 1,2 млрд людей на Земле живут в условиях постоянного дефицита пресной воды, около 2 млдр регулярно страдают от ее нехватки. Некоторые страны из-за этого жизненно важного ресурса на грани войны. А мы…

Да, нас с детства учили экономить воду. Но учили как-то неназойливо. Факультативно. В то время, когда европейцы рукомойник затыкали пробкой, мы образно говоря, плевали в колодцы. Потому что – параллельно рассказывали нам – у нас самые большие ледники, самые полноводные реки, а одно озеро Байкал напоит всю планету. Поэтому россиянин расходует воды в 3,5 раза больше, чем среднестатистический европеец. Подробнее читайте в материала сайта KP.RU