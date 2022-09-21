Дождь и до 15 градусов тепла ожидается в Москве 21 сентября 2022 года

Дождь и до 15 градусов тепла будут в Москве 21 сентября Фото: Андрей ЗАМАХИН

Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до 15 градусов тепла ожидается в Москве в среду, 21 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, в столице в течение дня небо будет затянуто облаками, временами будет выглядывать солнышко. Ожидается небольшой дождь, а местами он пройдет умеренный.

Воздух прогреется до 13-15 градусов тепла. Ветер будет дуть с востока, скорость его составит от 3 до 8 метров в секунду, без резких порывов.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Ночью температура составит от 8 до 10 градусов выше нуля, также будет дождь.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, какая погода ждёт москвичей на предстоящих выходных 24 и 25 сентября. Как писал KP.RU, в городе не будет особых атмосферных осадков. Начиная с пятницы погода порадует почти безветренностью и комфортной температурой: от 10 до 16 градусов тепла.