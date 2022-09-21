Центр занятости «Моя работа» проведет совместно с «Почтой России» открытый отбор на ряд должностей в Москве

Центр занятости «Моя работа» проведет совместно с «Почтой России» открытый отбор на ряд должностей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Центр занятости «Моя работа» и «Почта России» проведут открытый отбор на ряд должностей. Москвичи смогут найти вакансии с заработной платой до 80 тысяч рублей. Об этом рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Открытый отбор пройдет на офисные, массовые и административные специальности.

В департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы отметили, что почтовый оператор зарекомендовал себя как надежный и социально ответственный работодатель. Компания создала новые рабочие места для горожан, которые потеряли работу или находятся под риском увольнения, открыла собственный рекрутинговый центр, а также на постоянной основе участвует в массовых открытых отборах. Очередное такое мероприятие пройдет на базе флагманского центра занятости «Моя работа» 22 сентября.

Соискателей ждет предварительная подготовка к собеседованию со специалистами. Сотрудники почтового оператора расскажут о деятельности и корпоративной культуре компании, а также проведут обучение при трудоустройстве. Записаться на мероприятие можно на портале центра занятости.

Напомним, как писал KP.RU, флагманский центр занятости «Моя работа» открылся в Москве в 2019 году.