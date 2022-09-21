Владельца нарколаборатории с мефедроном задержали на Звенигородском шоссе в Москве

Столичные полицейские задержали мужчину, производившего мефедрон. Фото: оперативная съемка Фото: МВД Медиа

В Москве на Звенигородском шоссе сотрудники полиции задержали 41-летнего приезжего, у которого при себе находились запрещенные вещества – восемь свертков с мефедроном, сообщает ГУ МВД России по столице.

Мужчина сообщил, что в подъезде дома на Кленовом бульваре он разместил в тайниках пять закладок с синтетическим наркотиком. Запрещенные вещества изъяли, их вес составил 5,7 грамм.

Кроме того, в съемной квартире задержанного, расположенной в Московской области, обнаружили целую нарколабораторию. Правоохранители установили, что злоумышленник создавал «синтетику», используя химические реактивы и лабораторное оборудование. Во время обыска изъяли еще около 30 граммов мефедрона.

В отношении наркодельца возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ («Покушение на преступление») и часть 4 статья 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Фигурант находится под стражей.

Ранее KP.RU сообщал, что правоохранители изъяли более 100 грамм героина у жителя Москвы. 34-летнего злоумышленника задержали, в отношение его возбудили уголовное дело.