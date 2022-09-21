На востоке Москвы около торгового комплекса снесли самострой

В районе Ивановское на востоке столице один из торговых комплексов освободили от незаконных строений. Фото: Shutterstock

В районе Ивановское на востоке столице один из торговых комплексов освободили от незаконных строений. Во время проверки здания с пиццерией и магазином на улице Молостовых, владение 1А специалисты Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, обнаружили пять пристроек. Ранее они самовольно появились при реконструкции торговых площадей. В стихийных сооружениях устроили подсобки и склады.

«Пристройки общей площадью 111,7 квадратного метра были построены на земельном участке, где не предполагалось возведение временных и капитальных зданий и сооружений, - сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. - Они не были поставлены на кадастровый учет, разрешения на строительство и ввод пристроек в эксплуатацию не оформлялись».

Владелец здания добровольно разобрал незаконные конструкции. Теперь площадь торгового здания выглядит так, как указано в документации. С места уже вывезли строительный мусор и навели порядок.