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Экономика21 сентября 2022 8:01

На востоке Москвы около торгового комплекса снесли самострой

Владелец здания добровольно устранил нарушение
Иван ЛУКИН
В районе Ивановское на востоке столице один из торговых комплексов освободили от незаконных строений.

В районе Ивановское на востоке столице один из торговых комплексов освободили от незаконных строений.

Фото: Shutterstock

В районе Ивановское на востоке столице один из торговых комплексов освободили от незаконных строений. Во время проверки здания с пиццерией и магазином на улице Молостовых, владение 1А специалисты Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, обнаружили пять пристроек. Ранее они самовольно появились при реконструкции торговых площадей. В стихийных сооружениях устроили подсобки и склады.

«Пристройки общей площадью 111,7 квадратного метра были построены на земельном участке, где не предполагалось возведение временных и капитальных зданий и сооружений, - сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. - Они не были поставлены на кадастровый учет, разрешения на строительство и ввод пристроек в эксплуатацию не оформлялись».

Владелец здания добровольно разобрал незаконные конструкции. Теперь площадь торгового здания выглядит так, как указано в документации. С места уже вывезли строительный мусор и навели порядок.