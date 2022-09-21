Жителям Москвы рассказали в каких парках можно сделать осеннюю фотосессию Фото: Олег ЗОЛОТО

Москвичам рассказывали, в каких городских парках можно полюбоваться деревьями в золотом убранстве, насладится последними теплыми лучами солнца и сделать красочные фотографии с осенней листвой. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Сад «Эрмитаж» подойдет для любителей романтики: здесь растут липы, клены, тополя, их листва зеленых, желтых и красноватых оттенков создает уютную атмосферу. Кроме того, около театра «Новая опера» стоят две беседки из чугуна усыпанные осенней листвой. Еще одно интересное место в саду – композиция в форме сердца, возле нее также получатся удачные снимки.

Живописную фотосессию рекомендуют организовать и в Саду имени Баумана. Например, в зоне берсо можно запечатлеть себя у арок, увитых виноградной лозой. На снимок также попадут купола церкви Великомученика Никиты на Старой Басманной улице.

Лучшие фотографии у исторических зданий конца XVIII и первой половине XIX века можно сделать в Воронцовском парке или в музее-заповеднике «Царицыно». Осенью преображается и Химкинского водохранилища в парке «Северное Тушино»: до начала октября здесь цветут ярко-розовые посконники, растет бересклет с яркими листьями и плодами.

Кроме того, осеннюю фотосессию советуют устроитель в парке «Дубки», в зоне отдыха «Красногвардейские пруды» и в парке у прудов «Радуга».

Ранее KP.RU сообщал, что москвичам рассказали о самых удачных местах для красивых фотосессий в парках. Снимки в космическом стиле можно сделать возле народной обсерватории Парка Горького, а в скандинавском стиле – в саду Баумана.