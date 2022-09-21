Бочкарёв: В НИИ Склифосовского завершается строительство нового скоропомощного комплекса

В НИИ Склифосовского завершается строительство нового скоропомощного комплекса. Фото: Е. Самарин/Пресс-служба мэра и Правительства Москвы.

Строительство нового скоропомощного комплекса, расположенного на территории НИИ Склифосовского, близится к завершению. Многоэтажное современное здание с вертолетной площадкой готово на 90%, сообщил 21 сентября вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Комплекс планируют сдать уже до конца года.

«Строители завершают отделку фасада и ведут внутренние отделочные работы, а также приступили к благоустройству прилегающей территории. Уже полностью закончен монтаж внутренних инженерных систем. Как и планировалось, до конца года шестиэтажное здание с современными операционными, отделением реанимации и вертолетной площадкой должно быть полностью готово», - сказал Андрей Бочкарёв.

Скоропомощный комплекс сможет принимать до 200 пациентов в день. Здание оснастят новейшим диагностическим оборудованием. Для родственников пациентов предусмотрены просторные холлы для ожидания и бесед с врачами, а также помещения при блоке реанимации и интенсивной терапии, в которых можно находиться круглосуточно.

«Здание предназначено для оказания экстренной помощи. Поэтому уже на этапах проектирования и строительства сделано всё, чтобы обеспечить эффективную работу учреждения и значительно ускорить процессы благодаря высокотехнологичному оборудованию, разделению потоков пациентов и зонированию пространства», - отметил глава градостроительного комплекса столицы.

В ближайшие месяцы в Москве откроются шесть крупных скоропомощных комплексов. Кроме НИИ скорой помощи имени Склифосовского в январе первых пациентов примет городская клиническая больница имени Вересаева. Скоропомощные комплексы на базе Боткинской больницы и больницы № 15 имени Филатова будут готовы в первой половине 2023 года. А во втором полугодии прием пациентов начнут экстренные отделения больниц имени Буянова и клиники имени Пирогова.

Сеть скоропомощных комплексов - это клиники нового формата, специально предназначенные для лечения экстренных больных. Пациенты из любого района столицы смогут максимально оперативно получить в них всю необходимую и самую современную помощь. При каждом из комплексов будут работать вертолетные площадки для санитарной авиации. Скоропомощные комплексы оснащаются новейшей техникой – от КТ и МРТ-аппаратов до уникальных операционных.

Не менее важна подготовка медперсонала, который в экстренной ситуации должен действовать четко и слаженно. Приемные отделения будут работать по принципу «триажа»: при поступлении пациентов в зависимости от тяжести состояния будут распределять по разным категориям – «красная», «желтая» и «зеленая». Сотрудники скоропомощных комплексов пройдут уникальную комплексную программу обучения, включающую более 70 различных образовательных программ и тренингов.