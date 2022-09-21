«Сильная Россия»: Трудовые коллективы России поддержат президента в вопросе референдумов в Донбассе

Владимир Путин в ходе своего обращения к жителям России объявил частичную мобилизацию в стране. Фото: REUTERS

Трудовые коллективы поддержат решение главы государства Владимира Путина обеспечить безопасные условия для проведения референдумов в Донбассе и в обратившихся к РФ областях, уверен заместитель председателя общероссийского движения «Сильная Россия», герой Социалистического труда Геннадий Баштанюк. Заявление президента РФ дает жителям Донбасса и освобожденных территорий гарантии защиты и безопасности.

«Решение президента РФ восприняли с надеждой на то, что уже в ближайшее время наши братские республики Донбасса и другие освобожденные территории бывшей Украины не только вернутся в родную историческую гавань, но и получат полноценную защиту и гарантии безопасности с военной точки зрения. Как человек труда, десятилетия своей жизни посвятивший повышению промышленного потенциала нашего Отечества, хочу сказать, что сегодня очень важно быстро восстановить промышленный потенциал ДНР и ЛНР. Все победы на фронте куются в тылу - этому учит нас история, это мы со всей очевидностью ощущаем и сегодня», - отметил Геннадий Баштанюк.

Лидер движения «Сильная Россия» отметил, что наших военнослужащих необходимо обеспечить самыми современными образцами оружия. Предприятия российского военно-промышленного комплекса располагают всем необходимым для того, чтобы выполнить эту важную задачу.

«Не сомневаюсь, что трудовые коллективы России поддержат решение верховного главнокомандующего», - подчеркнул Геннадий Баштанюк.

О необходимости защищать базовые интересы народа России напомнил и заместитель председателя общероссийского движения «Сильная Россия», Герой Советского Союза Владимир Горовой.

«Глава государства второй раз за этот год принимает вынужденное, непростое, но жизненно необходимое для будущего России решение. Первое было принято им 24 февраля, когда было объявлено о начале специальной военной операции по защите Донбасса, второе сегодня - о частичной мобилизации. Мы должны и будем защищать базовые интересы своего народа», - отметил Горовой.

Зампред движения «Сильная Россия» выразил уверенность, что референдумы в Донецкой и Луганской Народных республиках, Херсонской и Запорожской областях состоятся в ближайшие дни.

«Люди, живущие на этих исторических русских землях, громко и открыто на весь мир выразят свою волю воссоединиться с Россией», - заявил Владимир Горовой, отметив, что обращение президента РФ Владимира Путина является гарантией того, что принятые в ходе референдумов решения будут обязательно реализованы.

Напомним, 20 сентября были объявлены сроки проведения референдума в Донецкой и Луганской Народной Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях о присоединении к Российской Федерации. Выборы состоятся 23 - 27 сентября 2022 года. Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва поддержит решение, принятое в ходе референдумов жителям Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Глава государства в ходе своего обращения к жителям России также объявил частичную мобилизацию в стране.