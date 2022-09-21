«Офицеры России»: Региональные отделения заявляют о готовности формирования добровольческих отрядов

Общественная организация «Офицеры России» заявила о готовности формирования добровольческих отрядов. Фото: Минобороны РФ/ТАСС.

Отделения общероссийской организации «Офицеры России» готовы сформировать добровольческие отряды для защиты граждан и нашей страны. Об этом 21 сентября заявил глава организации, Герой Российской Федерации генерал-майор Сергей Липовой.

«Полностью поддерживаем решение верховного главнокомандующего и правительства России по действиям, необходимым для защиты наших граждан и нашей страны. Много членов нашей организации из большинства регионов России уже сейчас выполняют задачи в рамках специальной военной операции по защите Донбасса, а сегодня, после принципиального решения главы государства, это количество многократно возрастет. Мне активно звонят наши региональные отделения, заявляют о готовности формирования добровольческих отрядов», - сообщил Сергей Липовой.

Герой России отметил, что решения президента РФ Владимира Путина помогут остановить вмешательство Запада в вооруженный конфликт на Украине.

«Беспрецедентное и бесцеремонное вмешательство коллективного Запада в вооруженный конфликт на стороне Украины не оставило России никакого выбора - без частичной мобилизации Вооруженных сил, общества - наш путь к победе был бы долгим и тернистым», - подчеркнул Сергей Липовой.

По словам главы «Офицеров России», специальная военная операция на Донбассе переросла в противостояние со всеми странами НАТО. Речь сейчас идет о безопасности России как независимого государства.

«Противник слишком долго дергал за усы русского медведя, и он в итоге проснулся. Теперь мало никому не покажется», - убежден Сергей Липовой.

Напомним, 20 сентября были объявлены сроки проведения референдума в Донецкой и Луганской Народной Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях о присоединении к Российской Федерации. Выборы состоятся 23 - 27 сентября 2022 года. Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва поддержит решение, принятое в ходе референдумов жителям Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Глава государства в ходе своего обращения к жителям России также объявил частичную мобилизацию в стране.