В 98% жилых домов и 99% социальных объектах Москвы включили отопление

Отопление появилось в 98% жилых домов Москвы Фото: Артем ЛЕНЦ

В Москве по данным на утро 20 сентября тепло дали в 99% социальных учреждений и 98% жилых домов. Мероприятия по включению отоплению в городе завершаются, сообщили в Telegram-канале Городского хозяйства столицы.

Уточняется, что в Москве также уже начали подавать тепло на предприятия промышленности и торговли. Специалисты завершат работы в установленные сроки.

В КГХ напомнили, что отопительный сезон в столице начался досрочно из-за резкого похолодания в начале сентября. Так, с 5 сентября по заявкам администраций тепло начали включать в социальных учреждениях, например, в школах, детских садах, больницах, поликлиниках. Затем в воскресенье, 18 сентября, начали отапливать и жилые дома. Все системы были полностью готовы, так как на них заранее провели необходимые испытания.

Ранее KP.RU сообщал, что «горячая линия» по вопросам отопления заработала в Москве. Москвичи могут узнать, когда в их дом придет тепло, или сообщить о проблеме с теплоснабжением. Заявки начнут принимать не ранее 23 сентября.