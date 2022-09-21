Движение ограничат в Москве 23 и 24 сентября из-за мотофестиваля

В Москве движение ограничат 23 и 24 сентября из-за мотофестиваля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве 23 и 24 сентября ограничат движение из-за проведения «Московского мотофестиваля», сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Так, с 23:30 23 сентября до 15:00 24 сентября движение полностью перекроют на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой. Также нельзя будет проехать по улице Маши Порываевой. Кроме того, 24 сентября с 11:50 по мере прохождения мотоколонны придется объезжать внешнюю сторону Садового кольца.

Кроме того, с 23:30 22 сентября до 21:00 24 сентября нельзя будет парковать на улице Маши Порываевой на проспекте Академика Сахарова.

Столичным автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок в центр в первой половине дня, а также советуют выбирать альтернативные маршруты проезда заранее и обращать внимание на знаки.

Ранее KP.RU сообщал, что Госавтоинспекция Москвы назвала основные причины аварий среди водителей-новичков. Чаще всего автомобилисты неправильно выбирают дистанцию, превышают скорость и не соблюдают очередь проезда.