Мужчина запил антибиотики пивом и умер во сне в общежитии Москвы

В Москве мужчина запил антибиотики пивом и умер во сне Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве в районе Ростокино нашли труп мужчины 1990 года рождения. Он запил антибиотики пивом и умер во сне, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело погибшего обнаружили в одной из комнат общежития в Будайском проезде. Как выяснилось, 15 сентября мужчину госпитализировали с подозрением на пневмонию. После того как диагноз подтвердился, он решил лечиться на дому. Врач назначил ему лечение и выписал рецепт на медикаменты.

Житель столицы на протяжении четырех дней принимал антибиотики. По словам его соседа, вечером 18 сентября он выпил пару бутылок пива и уснул. Через несколько часов его тело немного изменилось в цвете, очевидцы испугались и вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. Врачи констатировали смерть. Сотрудники полиции устанавливают детали случившегося.

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