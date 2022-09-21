Президент МОО «Киргизское единение»: «Ты обязан быть патриотом той страны, где проживаешь»

Глава общественной организации отметил, что представителей разных национальностей, проживающих в России, объединяют искренность и патриотизм. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общественная организация содействия укреплению мира, дружбы и межнационального взаимопонимания «Киргизское единение» поддерживает одобренный Госдумой РФ законопроект об упрощении выдачи гражданства иностранцам, служащим в Вооруженных силах России. Об этом журналистам заявил президент МОО «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров.

«Говорят, ты можешь быть не гражданином той страны, но ты обязан быть патриотом той страны, где ты проживаешь, я так смысл этого изречения говорю, - отметил Абдыганы Шакиров. - Если коротко ответить - да, я поддерживаю».

Глава общественной организации отметил, что представители разных национальностей, проживающие в России, чувствуют единение и искренний патриотизм.

«Мигранты, которые приезжали 10-20 лет тому назад, они здесь становились личностями, здесь они вырастили детей, а дети родились в России. Как им быть? Служить в той стране, где родители родились, или в той стране, где они сами родились. Я думаю, что правильно будет - это родина, вот для наших детей, которые родились в России, родина - это Россия», - подчеркнул Абдыганы Шакиров.

Напомним, депутаты Государственной думы одобрили во втором и третьем чтениях законопроект, предоставляющий иностранцам, заключившим контракт с Вооруженными силами России на срок не менее года, право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Законопроект вносит ряд поправок в закон «О гражданстве». В частности, иностранцы этой категории смогут подавать заявления о приеме в гражданство РФ без предоставления вида на жительство. Кроме того, зарубежные граждане, прошедшие или проходящие контрактную службу в российской армии, смогут не соблюдать условие о непрерывном проживании на территории РФ в течение пяти лет с момента получения вида на жительство.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об организации взаимодействия Министерства обороны России и Миграционного центра «Сахарово». В частности, глава города подчеркнул, что иностранцы, заключившие контракт на службу в Вооруженных Силах РФ, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, без бюрократических проволочек. Сергей Собянин напомнил, что работающий в Москве Миграционный центр «Сахарово» является единым окном для решения вопросов трудовой занятости мигрантов.

«В самое ближайшее время Правительство Москвы развернет в «Сахарово» полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан», - рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы пообещал, что городские службы сделают все необходимое, чтобы процедура заключения контрактов была организована максимально удобно для граждан.