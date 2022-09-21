Квартиру за 2,1 миллиарда рублей продают в Гранатном переулке в центре Москвы

Фото: скриншот из объявления с сайта "Авито"

Баснословная цена квартиры удивила жителей Москвы, когда объявление о продаже недвижимости за 2,1 млрд рублей появилось на сайте купли-продажи "Авито". Речь идёт о пентхаусе, занимающем весь последний этаж многоквартирного дома в Гранатном переулке.

Площадь жилья составляет 975 квадратных метров, окна выходят на все четыре стороны дома, и по словам владельца - открывают виды на ряд московских памятников архитектуры. При этом площадь кухни в объявлении указана лишь 10 квадратных метров, при 690 "квадратах" жилой площади. Также указано, что квартира требует дополнительного ремонта.

Автор объявления отдельно указывает, что в этом жилом комплексе "собралась вся современная элита", а отделка, холлы и залы отдыха выполнены из ценных пород дерева и мрамора. В этом же комплексе для жильцов предусмотрен бассейн, СПА-салон, мужской сигарный клуб с бильярдом, женский салон, салон красоты, библиотека, детская комната и "многое другое".

В соцсетях над элитной недвижимостью уже начали подшучивать, заявляя что "купят со следующей зарплаты", и что за такие деньги можно купить несколько объектов прекрасного жилья за границей.

Ранее KP.RU сообщал об исследовании, демонстрирующем цену самой маленькой, и самой большой квартиры в Москве, которая оказалась на порядок меньше пентхауса в Гранатном переулке.