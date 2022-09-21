Подмосковные врачи спасли пациента с повторным инсультом, 95% закупоркой артерии и COVID-19

Подмосковные врачи спасли пациента с повторным инсультом Фото: Shutterstock

Врачи Сергиево-Посадской районной больницы спасли 45-летнего мужчину с повторным инсультом. Кроме того, у пациента был коронавирус с незначительным поражением легких. Житель Подмосковья потерял связность речи, у него нарушилась двигательная функция конечностей с правой стороны, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Медики провели ультразвуковое исследование сонной артерии и нашли бляшку, которая перекрыла 90% кровотока. После этого пациента отправили на мультиспиральную компьютерную томографию сонных артерий и артерий головного мозга, выяснилось, что у мужчины также есть закупорка артерии на 95%. Специалисты установили в артерию специальную ловушку, операция прошла успешно.

«Пациент находился у нас несколько недель, он уверенно поправляется. Сейчас у него восстанавливаются элементы речи, он может питаться сам — уверенно держит ложку. Это большая победа», — добавил врач Игорь Дядьков.

Мужчину выписали из больницы под амбулаторное лечение.

Фото: Пресс-служба Минздрава Московской области

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