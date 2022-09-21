Узбекская диаспора поддержала решение по участию иностранных граждан в защите Донбасса

Участие иностранцев в специальной военной операции на Украине даст им ряд преимуществ, в том числе упрощенный порядок получения российского гражданства. Фото: Минобороны РФ/ТАСС.

Председатель общероссийской общественной организации Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев (ВКУУ) Ибрагим Худайбердиев считает, что участие иностранцев в специальной военной операции на Украине даст им ряд преимуществ, в том числе упрощенный порядок получения российского гражданства и денежные выплаты. Глава ВКУУ сообщил, что поддерживает решение по привлечению иностранных граждан на защиту Донбасса.

«Дело в том, что все предельно открыто. Желающие иностранцы могут устроиться и подписать контракт, почему бы и нет. Если они все взвесят и пожелают участвовать, то смогут подправить материальное положение, получить в упрощенном порядке гражданство РФ», - сообщил Худайбердиев Агентству городских новостей «Москва».

Напомним, депутаты Государственной думы одобрили во втором и третьем чтениях законопроект, предоставляющий иностранцам, заключившим контракт с Вооруженными силами России на срок не менее года, право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Законопроект вносит ряд поправок в закон «О гражданстве». В частности, иностранцы этой категории смогут подавать заявления о приеме в гражданство РФ без предоставления вида на жительство. Кроме того, зарубежные граждане, прошедшие или проходящие контрактную службу в российской армии, смогут не соблюдать условие о непрерывном проживании на территории РФ в течение пяти лет с момента получения вида на жительство.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об организации взаимодействия Министерства обороны России и Миграционного центра «Сахарово». В частности, глава города подчеркнул, что иностранцы, заключившие контракт на службу в Вооруженных Силах РФ, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, без бюрократических проволочек. Сергей Собянин напомнил, что работающий в Москве Миграционный центр «Сахарово» является единым окном для решения вопросов трудовой занятости мигрантов.

«В самое ближайшее время Правительство Москвы развернет в «Сахарово» полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан», - рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы пообещал, что городские службы сделают все необходимое, чтобы процедура заключения контрактов была организована максимально удобно для граждан.