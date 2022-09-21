Таджикская диаспора поддержала решение о привлечении иностранцев к военной службе

Глава общественной организации отметил преимущества, которые иностранцы получают после заключения военного контракта, в том числе получение российского гражданства в упрощенном порядке. Фото: пресс-служба Госдумы РФ.

Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов заявил о своей поддержке решения Госдумы по привлечению иностранных граждан на службу в ряды Вооруженных сил РФ. Глава общественной организации отметил преимущества, которые иностранцы получают после заключения военного контракта. В частности, он подчеркнул, что зарубежные граждане могут оформить российский паспорт в упрощенном порядке.

«Думаю, что это очень хорошо для тех иностранных граждан, особенно трудящихся мигрантов, которые желают получить российский паспорт. По-моему, многие с удовольствием пойдут. Я, конечно, поддерживаю. Это дает очень много преимуществ. Чтобы получить заветный российский паспорт, они проходят через много процедур, теперь им будет проще. К тому же, они приезжают на заработки, и здесь у них открывается новая возможность», - рассказал Абдулло Давлатов Агентству городских новостей «Москва».

Напомним, депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предоставляющий иностранцам, заключившим контракт с Вооруженными силами России на срок не менее года, право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Законопроект вносит ряд поправок в закон «О гражданстве». В частности, иностранцы-военослужащие смогут подавать заявления о получении российского гражданства без предоставления вида на жительство. Кроме того, зарубежные граждане, прошедшие или проходящие контрактную службу в российской армии, смогут не соблюдать условие о непрерывном проживании на территории РФ в течение пяти лет с момента получения вида на жительство.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об организации взаимодействия Министерства обороны России и Миграционного центра «Сахарово». В частности, глава города подчеркнул, что иностранцы, заключившие контракт на службу в Вооруженных Силах РФ, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, без бюрократических проволочек. Сергей Собянин напомнил, что работающий в Москве Миграционный центр «Сахарово» является единым окном для решения вопросов трудовой занятости мигрантов.

«В самое ближайшее время Правительство Москвы развернет в «Сахарово» полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан», - рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы пообещал, что городские службы сделают все необходимое, чтобы процедура заключения контрактов была организована максимально удобно для граждан.